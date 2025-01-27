Цена Mohameme Bit Salman (SALMAN)
Текущая цена Mohameme Bit Salman (SALMAN) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SALMAN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Mohameme Bit Salman:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 181.57 USD
- Изменение цены Mohameme Bit Salman в течение дня составляет -0.65%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Mohameme Bit Salman на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mohameme Bit Salman на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mohameme Bit Salman на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mohameme Bit Salman на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.65%
|30 дней
|$ 0
|-62.27%
|60 дней
|$ 0
|-65.46%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Mohameme Bit Salman: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.02%
-0.65%
-14.15%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SALMAN, the wealthiest individual on the planet, is now venturing into the world of blockchain technology. With boundless resources and unmatched influence, SALMAN is poised to make a significant impact on the Ethereum blockchain and revolutionize the Memecoin landscape.The SALMAN token is a new digital asset built on the Ethereum blockchain, embodying the limitless potential and unparalleled capabilities of its namesake. As a Memecoin, SALMAN aims to blend humor, community engagement, and financial innovation, creating a unique and vibrant ecosystem.
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