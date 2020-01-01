Токеномика Module (MODULE) Откройте для себя ключевую информацию о Module (MODULE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Module (MODULE) MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together. Официальный сайт: https://module.tech/ Купить MODULE сейчас!

Токеномика и анализ цен Module (MODULE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Module (MODULE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 81,23K $ 81,23K $ 81,23K Общее предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Оборотное предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 81,23K $ 81,23K $ 81,23K Исторический максимум: $ 223,25 $ 223,25 $ 223,25 Исторический минимум: $ 7,54 $ 7,54 $ 7,54 Текущая цена: $ 8,12 $ 8,12 $ 8,12 Узнайте больше о цене Module (MODULE)

Токеномика Module (MODULE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Module (MODULE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MODULE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MODULE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MODULE, изучите текущую цену MODULE!

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