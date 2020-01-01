Токеномика Module (MODULE)

Токеномика Module (MODULE)

Откройте для себя ключевую информацию о Module (MODULE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Module (MODULE)

MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.

Официальный сайт:
https://module.tech/

Токеномика и анализ цен Module (MODULE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Module (MODULE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 81,23K
$ 81,23K$ 81,23K
Общее предложение:
$ 10,00K
$ 10,00K$ 10,00K
Оборотное предложение:
$ 10,00K
$ 10,00K$ 10,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 81,23K
$ 81,23K$ 81,23K
Исторический максимум:
$ 223,25
$ 223,25$ 223,25
Исторический минимум:
$ 7,54
$ 7,54$ 7,54
Текущая цена:
$ 8,12
$ 8,12$ 8,12

Токеномика Module (MODULE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Module (MODULE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MODULE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MODULE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MODULE, изучите текущую цену MODULE!

Прогноз цены MODULE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.