Токеномика Modern Stoic (STOIC) Откройте для себя ключевую информацию о Modern Stoic (STOIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Modern Stoic (STOIC) Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Официальный сайт: https://stoicterminal.com/ Whitepaper: https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai Купить STOIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Modern Stoic (STOIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Modern Stoic (STOIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 296.24K $ 296.24K $ 296.24K Общее предложение: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Оборотное предложение: $ 941.17M $ 941.17M $ 941.17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 314.67K $ 314.67K $ 314.67K Исторический максимум: $ 0.0248556 $ 0.0248556 $ 0.0248556 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00031387 $ 0.00031387 $ 0.00031387 Узнайте больше о цене Modern Stoic (STOIC)

Токеномика Modern Stoic (STOIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Modern Stoic (STOIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STOIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STOIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STOIC, изучите текущую цену STOIC!

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