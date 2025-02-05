Цена Modern Stoic (STOIC)
Текущая цена Modern Stoic (STOIC) сегодня составляет 0.00141499 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.33M USD. Цена STOIC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Modern Stoic:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 748.76K USD
- Изменение цены Modern Stoic в течение дня составляет -53.08%
- Оборотное предложение составляет 942.94M USD
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За сегодня изменение цены Modern Stoic на USD составило $ -0.001601013423268584.
За последние 30 дней изменение цены Modern Stoic на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Modern Stoic на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Modern Stoic на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.001601013423268584
|-53.08%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Modern Stoic: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-2.03%
-53.08%
-29.70%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration
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