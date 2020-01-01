Токеномика Mobility Coin (MOBIC) Откройте для себя ключевую информацию о Mobility Coin (MOBIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mobility Coin (MOBIC) MOBIC coin will have its usecase in the mobility sector Официальный сайт: https://modic.fund/ Whitepaper: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Купить MOBIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Mobility Coin (MOBIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mobility Coin (MOBIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,32K $ 17,32K $ 17,32K Общее предложение: $ 1,25B $ 1,25B $ 1,25B Оборотное предложение: $ 1,25B $ 1,25B $ 1,25B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,32K $ 17,32K $ 17,32K Исторический максимум: $ 17,78 $ 17,78 $ 17,78 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Mobility Coin (MOBIC)

Токеномика Mobility Coin (MOBIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mobility Coin (MOBIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOBIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOBIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOBIC, изучите текущую цену MOBIC!

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