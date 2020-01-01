Токеномика Mobcat (MOB)

Токеномика Mobcat (MOB)

Откройте для себя ключевую информацию о Mobcat (MOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mobcat (MOB)

Mobcat is an intellectual property (IP) brand designed to connect the Web2 and Web3 worlds. With a mission to redefine storytelling and cultural influence, Mobcat leverages partnerships with industry-leading talent and high-profile collaborations to craft a brand that resonates across entertainment, fashion, and technology.

The project team includes Slumpy Kev, a renowned artist for Cartoon Network; Kalin Stoyanchev, the founder of RENDER Network and Warren Lotas; Baruj Avram, a venture partner at StatelessVC, Professor Frogo, the head of marketing for Coinmarketcap, among many others.

Официальный сайт:
https://Mobcat.xyz/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1mw8zrwJfqEYc7E8HPwl2m9YRbSjsQwRLdVuvK036gcU/edit?usp=sharing

Токеномика и анализ цен Mobcat (MOB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mobcat (MOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,15K
$ 6,15K$ 6,15K
Общее предложение:
$ 999,95M
$ 999,95M$ 999,95M
Оборотное предложение:
$ 999,95M
$ 999,95M$ 999,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,15K
$ 6,15K$ 6,15K
Исторический максимум:
$ 0,00433547
$ 0,00433547$ 0,00433547
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Mobcat (MOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mobcat (MOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MOB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MOB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOB, изучите текущую цену MOB!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.