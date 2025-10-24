Что такое MOANI (MOANI)

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game's economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses. MOANI Token $MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world! Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MOANI (MOANI) Сколько стоит MOANI (MOANI) на сегодня? Актуальная цена MOANI в USD – 0,00114745 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MOANI в USD? $ 0,00114745 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MOANI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MOANI? Рыночная капитализация MOANI составляет $ 722,70K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MOANI? Циркулирующее предложение MOANI составляет 629,83M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MOANI? MOANI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00371014 USD . Какова была минимальная цена MOANI за все время (ATL)? MOANI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00110747 USD . Каков объем торгов MOANI? Объем торгов за последние 24 часа для MOANI составляет -- USD . Вырастет ли MOANI в цене в этом году? MOANI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOANI для более подробного анализа.

