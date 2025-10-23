Что такое Mixie (MIXIE)

MixieAI is a Web3-powered game creation platform that leverages artificial intelligence to assist users in designing gaming assets, environments, and full interactive experiences. Built for both creators and players, MixieAI integrates token farming, NFT utilities, and a collaborative AI engine to simplify the development of immersive, cross-platform games. It serves as both a creation tool and a community hub for gaming innovation.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mixie (MIXIE) Сколько стоит Mixie (MIXIE) на сегодня? Актуальная цена MIXIE в USD – 0,00352937 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MIXIE в USD? $ 0,00352937 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MIXIE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Mixie? Рыночная капитализация MIXIE составляет $ 1,25M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MIXIE? Циркулирующее предложение MIXIE составляет 352,83M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MIXIE? MIXIE достиг максимальной цены (ATH) в 0,085161 USD . Какова была минимальная цена MIXIE за все время (ATL)? MIXIE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MIXIE? Объем торгов за последние 24 часа для MIXIE составляет -- USD . Вырастет ли MIXIE в цене в этом году? MIXIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MIXIE для более подробного анализа.

