Токеномика Miw Musk (MIW) Откройте для себя ключевую информацию о Miw Musk (MIW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Miw Musk (MIW) $MIW, also known as Make It Work, is a token with a specific purpose to support suicide prevention and increase mental health awareness. This token is deployed by the same deployer as $FIW ($WIF), a token associated launched on Pumpfun platform and took over by new community with an intentional approach using something left for dead and helping bring back to life through hard work and intentional care. The Project's mission is to contribute to the reduction of suicide rates and enhance the overall mental health awareness. Through memes, spaces, and leveraging the power of blockchain technology. The cryptocurrency community $MIW, aims to create a positive impact on mental health issues around the world and save many from making the unfixable mistake. Also, the cute attributes of MIW our Service dog is unmistakably irresistible. Официальный сайт: https://miwonsol.com/ Whitepaper: https://miwonsol.com/#roadmap Купить MIW сейчас!

Токеномика и анализ цен Miw Musk (MIW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miw Musk (MIW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,45K $ 9,45K $ 9,45K Общее предложение: $ 999,24M $ 999,24M $ 999,24M Оборотное предложение: $ 999,24M $ 999,24M $ 999,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,45K $ 9,45K $ 9,45K Исторический максимум: $ 0,00069276 $ 0,00069276 $ 0,00069276 Исторический минимум: $ 0,00000718 $ 0,00000718 $ 0,00000718 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Miw Musk (MIW)

Токеномика Miw Musk (MIW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Miw Musk (MIW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIW, изучите текущую цену MIW!

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