Токеномика Mito (MITO) Откройте для себя ключевую информацию о Mito (MITO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mito (MITO) MITO is a next-generation Decentralized Finance AI (DEFAI) ecosystem, integrating AI-powered trading, automated staking, and intelligent liquidity management to create a self-sustaining, high-performance decentralized financial network. MITO (MITO) – The Future of AI-Driven Spot & Futures Trading. MITO is a next-generation blockchain ecosystem that integrates AI-Powered Spot & Futures Quant Trading, Real-World Asset (RWA) Mining, and DeFi Staking into a scalable and self-sustaining decentralized finance protocol. With a fixed supply of 500 million tokens and a deflationary tokenomics model, MITO ensures sustainable liquidity, AI-driven automated trading, and enhanced staking incentives, optimizing long-term value growth and price stability. Официальный сайт: https://www.mito.gg/ Whitepaper: https://mito-defai.gitbook.io/mito.gg Купить MITO сейчас!

Токеномика и анализ цен Mito (MITO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mito (MITO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,56M $ 27,56M $ 27,56M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 76,76M $ 76,76M $ 76,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 179,51M $ 179,51M $ 179,51M Исторический максимум: $ 0,706718 $ 0,706718 $ 0,706718 Исторический минимум: $ 0,300709 $ 0,300709 $ 0,300709 Текущая цена: $ 0,35893 $ 0,35893 $ 0,35893 Узнайте больше о цене Mito (MITO)

Токеномика Mito (MITO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mito (MITO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MITO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MITO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MITO, изучите текущую цену MITO!

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