Токеномика Mito (MITO)

Токеномика Mito (MITO)

Откройте для себя ключевую информацию о Mito (MITO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mito (MITO)

MITO is a next-generation Decentralized Finance AI (DEFAI) ecosystem, integrating AI-powered trading, automated staking, and intelligent liquidity management to create a self-sustaining, high-performance decentralized financial network. MITO (MITO) – The Future of AI-Driven Spot & Futures Trading. MITO is a next-generation blockchain ecosystem that integrates AI-Powered Spot & Futures Quant Trading, Real-World Asset (RWA) Mining, and DeFi Staking into a scalable and self-sustaining decentralized finance protocol.

With a fixed supply of 500 million tokens and a deflationary tokenomics model, MITO ensures sustainable liquidity, AI-driven automated trading, and enhanced staking incentives, optimizing long-term value growth and price stability.

Официальный сайт:
https://www.mito.gg/
Whitepaper:
https://mito-defai.gitbook.io/mito.gg

Токеномика и анализ цен Mito (MITO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mito (MITO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,56M
$ 27,56M$ 27,56M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 76,76M
$ 76,76M$ 76,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 179,51M
$ 179,51M$ 179,51M
Исторический максимум:
$ 0,706718
$ 0,706718$ 0,706718
Исторический минимум:
$ 0,300709
$ 0,300709$ 0,300709
Текущая цена:
$ 0,35893
$ 0,35893$ 0,35893

Токеномика Mito (MITO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mito (MITO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MITO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MITO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MITO, изучите текущую цену MITO!

Прогноз цены MITO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.