Токеномика Mirada AI (MIRX)

Токеномика Mirada AI (MIRX)

Откройте для себя ключевую информацию о Mirada AI (MIRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mirada AI (MIRX)

Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.

Официальный сайт:
https://mirada.ai
Whitepaper:
https://mirada.ai/whitepaper

Токеномика и анализ цен Mirada AI (MIRX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mirada AI (MIRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,49K
$ 2,49K$ 2,49K
Общее предложение:
$ 989,15M
$ 989,15M$ 989,15M
Оборотное предложение:
$ 69,83M
$ 69,83M$ 69,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,25K
$ 35,25K$ 35,25K
Исторический максимум:
$ 0,01443
$ 0,01443$ 0,01443
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Mirada AI (MIRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mirada AI (MIRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MIRX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MIRX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIRX, изучите текущую цену MIRX!

Прогноз цены MIRX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.