Токеномика Mirada AI (MIRX) Откройте для себя ключевую информацию о Mirada AI (MIRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mirada AI (MIRX) Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem. Официальный сайт: https://mirada.ai Whitepaper: https://mirada.ai/whitepaper Купить MIRX сейчас!

Токеномика и анализ цен Mirada AI (MIRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mirada AI (MIRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,49K $ 2,49K $ 2,49K Общее предложение: $ 989,15M $ 989,15M $ 989,15M Оборотное предложение: $ 69,83M $ 69,83M $ 69,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,25K $ 35,25K $ 35,25K Исторический максимум: $ 0,01443 $ 0,01443 $ 0,01443 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Mirada AI (MIRX)

Токеномика Mirada AI (MIRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mirada AI (MIRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIRX, изучите текущую цену MIRX!

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