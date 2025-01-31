Цена Mirada AI (MIRX)
Текущая цена Mirada AI (MIRX) сегодня составляет 0.0024427 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 171.24K USD. Цена MIRX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Mirada AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.28M USD
- Изменение цены Mirada AI в течение дня составляет +93.75%
- Оборотное предложение составляет 69.83M USD
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За сегодня изменение цены Mirada AI на USD составило $ +0.00118198.
За последние 30 дней изменение цены Mirada AI на USD составило $ -0.0005379826.
За последние 60 дней изменение цены Mirada AI на USD составило $ -0.0015580678.
За последние 90 дней изменение цены Mirada AI на USD составило $ -0.002703181506897377.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00118198
|+93.75%
|30 дней
|$ -0.0005379826
|-22.02%
|60 дней
|$ -0.0015580678
|-63.78%
|90 дней
|$ -0.002703181506897377
|-52.53%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Mirada AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-7.85%
+93.75%
+25.31%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.
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