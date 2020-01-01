Токеномика MintSwapToken (MST)

Токеномика MintSwapToken (MST)

Откройте для себя ключевую информацию о MintSwapToken (MST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MintSwapToken (MST)

MintSwap is the first DEX & NFT marketplace natively on the Mint Blockchain, providing token DEX, NFT trading, and NFTFi functions for Web3 users.

MintSwap integrates the entire lifespan of a token — from zero to hero — into one protocol. For developers, MintSwap supports exclusive fair launch mechanics and token management tools built by DeFi’s best; and for general users, MintSwap supports advantageous yield and LP opportunities, built-in social and analytic features, and an easy trading experience.

Официальный сайт:
https://www.mintswap.finance/
Whitepaper:
https://docs.mintswap.finance/

Токеномика и анализ цен MintSwapToken (MST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MintSwapToken (MST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,52K
$ 8,52K$ 8,52K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 60,81M
$ 60,81M$ 60,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,02K
$ 14,02K$ 14,02K
Исторический максимум:
$ 0,01026413
$ 0,01026413$ 0,01026413
Исторический минимум:
$ 0,00011939
$ 0,00011939$ 0,00011939
Текущая цена:
$ 0,0001402
$ 0,0001402$ 0,0001402

Токеномика MintSwapToken (MST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MintSwapToken (MST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MST, изучите текущую цену MST!

Прогноз цены MST

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.