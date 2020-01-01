Токеномика MintSwapToken (MST) Откройте для себя ключевую информацию о MintSwapToken (MST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MintSwapToken (MST) MintSwap is the first DEX & NFT marketplace natively on the Mint Blockchain, providing token DEX, NFT trading, and NFTFi functions for Web3 users. MintSwap integrates the entire lifespan of a token — from zero to hero — into one protocol. For developers, MintSwap supports exclusive fair launch mechanics and token management tools built by DeFi’s best; and for general users, MintSwap supports advantageous yield and LP opportunities, built-in social and analytic features, and an easy trading experience. Официальный сайт: https://www.mintswap.finance/ Whitepaper: https://docs.mintswap.finance/ Купить MST сейчас!

Токеномика и анализ цен MintSwapToken (MST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MintSwapToken (MST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,52K $ 8,52K $ 8,52K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 60,81M $ 60,81M $ 60,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,02K $ 14,02K $ 14,02K Исторический максимум: $ 0,01026413 $ 0,01026413 $ 0,01026413 Исторический минимум: $ 0,00011939 $ 0,00011939 $ 0,00011939 Текущая цена: $ 0,0001402 $ 0,0001402 $ 0,0001402 Узнайте больше о цене MintSwapToken (MST)

Токеномика MintSwapToken (MST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MintSwapToken (MST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MST, изучите текущую цену MST!

Прогноз цены MST Хотите узнать, куда может двигаться MST? Наша страница прогноза цены MST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MST прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!