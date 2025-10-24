Текущая цена Mint Club V1 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MINT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MINT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mint Club V1 сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MINT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MINT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MINT

Информация о цене MINT

Официальный сайт MINT

Токеномика MINT

Прогноз цен MINT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Mint Club V1

Цена Mint Club V1 (MINT)

Не в листинге

Текущая цена 1 MINT в USD:

--
----
+5,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mint Club V1 (MINT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:56 (UTC+8)

Информация о ценах Mint Club V1 (MINT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,80%

+5,70%

-11,66%

-11,66%

Текущая цена Mint Club V1 (MINT) составляет --. За последние 24 часа MINT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MINT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MINT изменился на -0,80% за последний час, на +5,70% за 24 часа и на -11,66% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mint Club V1 (MINT)

$ 394,76K
$ 394,76K$ 394,76K

--
----

$ 394,76K
$ 394,76K$ 394,76K

1,15T
1,15T 1,15T

1 149 363 840 000,0
1 149 363 840 000,0 1 149 363 840 000,0

Текущая рыночная капитализация Mint Club V1 составляет $ 394,76K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MINT составляет 1,15T, а общее предложение – 1149363840000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 394,76K.

История цен Mint Club V1 (MINT) в USD

За сегодня изменение цены Mint Club V1 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mint Club V1 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mint Club V1 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mint Club V1 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,70%
30 дней$ 0-24,29%
60 дней$ 0-38,58%
90 дней$ 0--

Что такое Mint Club V1 (MINT)

A smart token building platform WITHOUT the need for coding or providing liquidity on the Binance Smart Chain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Mint Club V1 (MINT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Mint Club V1 (USD)

Сколько будет стоить Mint Club V1 (MINT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mint Club V1 (MINT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mint Club V1.

Проверьте прогноз цены Mint Club V1!

MINT на местную валюту

Токеномика Mint Club V1 (MINT)

Понимание токеномики Mint Club V1 (MINT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MINT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mint Club V1 (MINT)

Сколько стоит Mint Club V1 (MINT) на сегодня?
Актуальная цена MINT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MINT в USD?
Текущая цена MINT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mint Club V1?
Рыночная капитализация MINT составляет $ 394,76K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MINT?
Циркулирующее предложение MINT составляет 1,15T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MINT?
MINT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена MINT за все время (ATL)?
MINT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MINT?
Объем торгов за последние 24 часа для MINT составляет -- USD.
Вырастет ли MINT в цене в этом году?
MINT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MINT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mint Club V1 (MINT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.