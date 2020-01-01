Токеномика Mini GOUT (MINIGOUT) Откройте для себя ключевую информацию о Mini GOUT (MINIGOUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mini GOUT (MINIGOUT) MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts. Официальный сайт: https://minigout.com/ Купить MINIGOUT сейчас!

Токеномика и анализ цен Mini GOUT (MINIGOUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mini GOUT (MINIGOUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 96,10K $ 96,10K $ 96,10K Общее предложение: $ 555,00B $ 555,00B $ 555,00B Оборотное предложение: $ 555,00B $ 555,00B $ 555,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 96,10K $ 96,10K $ 96,10K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Mini GOUT (MINIGOUT)

Токеномика Mini GOUT (MINIGOUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mini GOUT (MINIGOUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MINIGOUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MINIGOUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINIGOUT, изучите текущую цену MINIGOUT!

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