Токеномика Mini GOUT (MINIGOUT)

Токеномика Mini GOUT (MINIGOUT)

Откройте для себя ключевую информацию о Mini GOUT (MINIGOUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mini GOUT (MINIGOUT)

MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts.

Официальный сайт:
https://minigout.com/

Токеномика и анализ цен Mini GOUT (MINIGOUT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mini GOUT (MINIGOUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 96,10K
$ 96,10K$ 96,10K
Общее предложение:
$ 555,00B
$ 555,00B$ 555,00B
Оборотное предложение:
$ 555,00B
$ 555,00B$ 555,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 96,10K
$ 96,10K$ 96,10K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Mini GOUT (MINIGOUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mini GOUT (MINIGOUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MINIGOUT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MINIGOUT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MINIGOUT, изучите текущую цену MINIGOUT!

Прогноз цены MINIGOUT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.