Токеномика Mineral Vault I Security Token (MNRL) Откройте для себя ключевую информацию о Mineral Vault I Security Token (MNRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Mineral Vault I Security Token (MNRL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mineral Vault I Security Token (MNRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,28M Общее предложение: $ 10,00M Оборотное предложение: $ 2,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,97M Исторический максимум: $ 1,008 Исторический минимум: $ 0,962388 Текущая цена: $ 0,997206

Информация о Mineral Vault I Security Token (MNRL) Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Официальный сайт: https://mineralvault.io/

Токеномика Mineral Vault I Security Token (MNRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mineral Vault I Security Token (MNRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNRL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNRL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNRL, изучите текущую цену MNRL!

