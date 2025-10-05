Текущая цена Mineral Vault I Security Token сегодня составляет 0,995663 USD. Следите за обновлениями цены MNRL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MNRL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mineral Vault I Security Token сегодня составляет 0,995663 USD. Следите за обновлениями цены MNRL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MNRL прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MNRL

Информация о цене MNRL

Официальный сайт MNRL

Токеномика MNRL

Прогноз цен MNRL

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Mineral Vault I Security Token

Цена Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Не в листинге

Текущая цена 1 MNRL в USD:

$0,995663
$0,995663$0,995663
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mineral Vault I Security Token (MNRL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:10:42 (UTC+8)

Информация о ценах Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,991638
$ 0,991638$ 0,991638
Мин 24Ч
$ 0,9995
$ 0,9995$ 0,9995
Макс 24Ч

$ 0,991638
$ 0,991638$ 0,991638

$ 0,9995
$ 0,9995$ 0,9995

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 0,974445
$ 0,974445$ 0,974445

-0,10%

-0,09%

-0,09%

-0,09%

Текущая цена Mineral Vault I Security Token (MNRL) составляет $0,995663. За последние 24 часа MNRL торговался в диапазоне от $ 0,991638 до $ 0,9995, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MNRL за все время составляет $ 1,008, а минимальная – $ 0,974445.

Что касается краткосрочной динамики, MNRL изменился на -0,10% за последний час, на -0,09% за 24 часа и на -0,09% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mineral Vault I Security Token (MNRL)

$ 2,27M
$ 2,27M$ 2,27M

--
----

$ 9,96M
$ 9,96M$ 9,96M

2,28M
2,28M 2,28M

10 000 000,0
10 000 000,0 10 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Mineral Vault I Security Token составляет $ 2,27M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MNRL составляет 2,28M, а общее предложение – 10000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,96M.

История цен Mineral Vault I Security Token (MNRL) в USD

За сегодня изменение цены Mineral Vault I Security Token на USD составило $ -0,0009396480313375.
За последние 30 дней изменение цены Mineral Vault I Security Token на USD составило $ -0,0046820056.
За последние 60 дней изменение цены Mineral Vault I Security Token на USD составило $ +0,0153141930.
За последние 90 дней изменение цены Mineral Vault I Security Token на USD составило $ +0,0142422804828296.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0009396480313375-0,09%
30 дней$ -0,0046820056-0,47%
60 дней$ +0,0153141930+1,54%
90 дней$ +0,0142422804828296+1,45%

Что такое Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Mineral Vault I Security Token (USD)

Сколько будет стоить Mineral Vault I Security Token (MNRL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mineral Vault I Security Token (MNRL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mineral Vault I Security Token.

Проверьте прогноз цены Mineral Vault I Security Token!

MNRL на местную валюту

Токеномика Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Понимание токеномики Mineral Vault I Security Token (MNRL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MNRL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Сколько стоит Mineral Vault I Security Token (MNRL) на сегодня?
Актуальная цена MNRL в USD – 0,995663 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MNRL в USD?
Текущая цена MNRL в USD составляет $ 0,995663. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mineral Vault I Security Token?
Рыночная капитализация MNRL составляет $ 2,27M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MNRL?
Циркулирующее предложение MNRL составляет 2,28M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MNRL?
MNRL достиг максимальной цены (ATH) в 1,008 USD.
Какова была минимальная цена MNRL за все время (ATL)?
MNRL достиг минимальной цены (ATL) в 0,974445 USD.
Каков объем торгов MNRL?
Объем торгов за последние 24 часа для MNRL составляет -- USD.
Вырастет ли MNRL в цене в этом году?
MNRL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MNRL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:10:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.