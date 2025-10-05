Что такое Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

Источник Mineral Vault I Security Token (MNRL) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Mineral Vault I Security Token (USD)

MNRL на местную валюту

Токеномика Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Понимание токеномики Mineral Vault I Security Token (MNRL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MNRL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mineral Vault I Security Token (MNRL) Сколько стоит Mineral Vault I Security Token (MNRL) на сегодня? Актуальная цена MNRL в USD – 0,995663 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MNRL в USD? $ 0,995663 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MNRL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Mineral Vault I Security Token? Рыночная капитализация MNRL составляет $ 2,27M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MNRL? Циркулирующее предложение MNRL составляет 2,28M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MNRL? MNRL достиг максимальной цены (ATH) в 1,008 USD . Какова была минимальная цена MNRL за все время (ATL)? MNRL достиг минимальной цены (ATL) в 0,974445 USD . Каков объем торгов MNRL? Объем торгов за последние 24 часа для MNRL составляет -- USD . Вырастет ли MNRL в цене в этом году? MNRL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MNRL для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Mineral Vault I Security Token (MNRL)