Токеномика Mineable (MNB) Откройте для себя ключевую информацию о Mineable (MNB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mineable (MNB) What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community. Официальный сайт: https://mineable.io Whitepaper: https://whitepaper.mineable.io/mineable-whitepaper/ Купить MNB сейчас!

Токеномика и анализ цен Mineable (MNB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mineable (MNB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,09K $ 21,09K $ 21,09K Общее предложение: $ 682,29M $ 682,29M $ 682,29M Оборотное предложение: $ 602,38M $ 602,38M $ 602,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,89K $ 23,89K $ 23,89K Исторический максимум: $ 0,124163 $ 0,124163 $ 0,124163 Исторический минимум: $ 0,00002183 $ 0,00002183 $ 0,00002183 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Mineable (MNB)

Токеномика Mineable (MNB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mineable (MNB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNB, изучите текущую цену MNB!

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