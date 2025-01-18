Цена Mimir (MIMIR)
Текущая цена Mimir (MIMIR) сегодня составляет 0.00137982 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MIMIR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Mimir:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 28.71 USD
- Изменение цены Mimir в течение дня составляет +1.71%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене MIMIR к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах MIMIR.
За сегодня изменение цены Mimir на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mimir на USD составило $ -0.0001248686.
За последние 60 дней изменение цены Mimir на USD составило $ -0.0002055343.
За последние 90 дней изменение цены Mimir на USD составило $ -0.0003345533071985077.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.71%
|30 дней
|$ -0.0001248686
|-9.04%
|60 дней
|$ -0.0002055343
|-14.89%
|90 дней
|$ -0.0003345533071985077
|-19.51%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Mimir: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+1.71%
-1.42%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Mimir World is a Swedish game studio with a very clear mission: We are bringing blockchain games to the mass market. The Mimir World Games are centered around proven and universal game concepts but with the unique twist that we add all the revolutionizing ideas of GameFi and blockchain in the mix. Our first game to market is the Mimir Quiz - The world's first quiz app powered by blockchain. Trivia and quiz games are the world’s most popular and universal game concepts. With the Mimir Quiz we are unleashing the true power of blockchain technology, play-to-earn, NFTs and all the benefits of GameFi. The Mimir Token ($MIMIR) is the one and only utility token to rule all of the Mimir World Games. Players earn $MIMIR for simply playing our mobile games and Mimir Tokens can be used for in-game purchases like entry fees to our bug live shows, staking before entering a game to compete for even bigger winnings and much more!
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 MIMIR к AUD
A$0.0022215102
|1 MIMIR к GBP
￡0.0011314524
|1 MIMIR к EUR
€0.0013384254
|1 MIMIR к USD
$0.00137982
|1 MIMIR к MYR
RM0.00620919
|1 MIMIR к TRY
₺0.0488870226
|1 MIMIR к JPY
¥0.2156934624
|1 MIMIR к RUB
₽0.1414177518
|1 MIMIR к INR
₹0.1194648156
|1 MIMIR к IDR
Rp22.6199963808
|1 MIMIR к PHP
₱0.080788461
|1 MIMIR к EGP
￡E.0.069542928
|1 MIMIR к BRL
R$0.008416902
|1 MIMIR к CAD
C$0.0019869408
|1 MIMIR к BDT
৳0.16764813
|1 MIMIR к NGN
₦2.1492490266
|1 MIMIR к UAH
₴0.0581042202
|1 MIMIR к VES
Bs0.07451028
|1 MIMIR к PKR
Rs0.3846662196
|1 MIMIR к KZT
₸0.7323808596
|1 MIMIR к THB
฿0.0474520098
|1 MIMIR к TWD
NT$0.0453822798
|1 MIMIR к CHF
Fr0.0012556362
|1 MIMIR к HKD
HK$0.0107349996
|1 MIMIR к MAD
.د.م0.0138533928