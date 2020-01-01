Токеномика Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Откройте для себя ключевую информацию о Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Официальный сайт: https://miharu.wtf/ Купить $MIHARU сейчас!

Токеномика и анализ цен Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,74K $ 23,74K $ 23,74K Общее предложение: $ 999,10M $ 999,10M $ 999,10M Оборотное предложение: $ 999,10M $ 999,10M $ 999,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,74K $ 23,74K $ 23,74K Исторический максимум: $ 0,00139195 $ 0,00139195 $ 0,00139195 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

Токеномика Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $MIHARU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $MIHARU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $MIHARU, изучите текущую цену $MIHARU!

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