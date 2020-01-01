Токеномика Midnight (NIGHT)

Токеномика Midnight (NIGHT)

Откройте для себя ключевую информацию о Midnight (NIGHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Midnight (NIGHT)

Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform.

Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem.

Официальный сайт:
https://www.midnight.io/
Whitepaper:
https://midnight.docsend.com/view/sr5hudfmdskfybg2

Токеномика и анализ цен Midnight (NIGHT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Midnight (NIGHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 386,38K
$ 386,38K$ 386,38K
Общее предложение:
$ 3,00B
$ 3,00B$ 3,00B
Оборотное предложение:
$ 622,26M
$ 622,26M$ 622,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,86M
$ 1,86M$ 1,86M
Исторический максимум:
$ 0,01921941
$ 0,01921941$ 0,01921941
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00062164
$ 0,00062164$ 0,00062164

Токеномика Midnight (NIGHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Midnight (NIGHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NIGHT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NIGHT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIGHT, изучите текущую цену NIGHT!

Прогноз цены NIGHT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.