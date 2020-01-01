Токеномика Midnight (NIGHT) Откройте для себя ключевую информацию о Midnight (NIGHT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Midnight (NIGHT) Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem. Официальный сайт: https://www.midnight.io/ Whitepaper: https://midnight.docsend.com/view/sr5hudfmdskfybg2 Купить NIGHT сейчас!

Токеномика и анализ цен Midnight (NIGHT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Midnight (NIGHT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 386,38K $ 386,38K $ 386,38K Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: $ 622,26M $ 622,26M $ 622,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,86M $ 1,86M $ 1,86M Исторический максимум: $ 0,01921941 $ 0,01921941 $ 0,01921941 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00062164 $ 0,00062164 $ 0,00062164 Узнайте больше о цене Midnight (NIGHT)

Токеномика Midnight (NIGHT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Midnight (NIGHT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NIGHT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NIGHT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NIGHT, изучите текущую цену NIGHT!

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