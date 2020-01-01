Токеномика Midas of DeFi (MIDAS)

Токеномика Midas of DeFi (MIDAS)

Откройте для себя ключевую информацию о Midas of DeFi (MIDAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Midas of DeFi (MIDAS)

The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.

Официальный сайт:
https://midasofdefi.xyz

Токеномика и анализ цен Midas of DeFi (MIDAS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Midas of DeFi (MIDAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 38,02K
$ 38,02K$ 38,02K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 38,02K
$ 38,02K$ 38,02K
Исторический максимум:
$ 0,00801736
$ 0,00801736$ 0,00801736
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00038046
$ 0,00038046$ 0,00038046

Токеномика Midas of DeFi (MIDAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Midas of DeFi (MIDAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MIDAS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MIDAS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIDAS, изучите текущую цену MIDAS!

Прогноз цены MIDAS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.