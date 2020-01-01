Токеномика Midas of DeFi (MIDAS) Откройте для себя ключевую информацию о Midas of DeFi (MIDAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Midas of DeFi (MIDAS) The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology. Официальный сайт: https://midasofdefi.xyz Купить MIDAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Midas of DeFi (MIDAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Midas of DeFi (MIDAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,02K $ 38,02K $ 38,02K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,02K $ 38,02K $ 38,02K Исторический максимум: $ 0,00801736 $ 0,00801736 $ 0,00801736 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00038046 $ 0,00038046 $ 0,00038046 Узнайте больше о цене Midas of DeFi (MIDAS)

Токеномика Midas of DeFi (MIDAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Midas of DeFi (MIDAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIDAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIDAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIDAS, изучите текущую цену MIDAS!

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