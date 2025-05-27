Цена Midas of DeFi (MIDAS)
Текущая цена Midas of DeFi (MIDAS) сегодня составляет 0,00121189 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 121,19K USD. Цена MIDAS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Midas of DeFi:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Midas of DeFi в течение дня составляет +8,96%
- Оборотное предложение составляет 100,00M USD
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За сегодня изменение цены Midas of DeFi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Midas of DeFi на USD составило $ -0,0007109296.
За последние 60 дней изменение цены Midas of DeFi на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Midas of DeFi на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+8,96%
|30 дней
|$ -0,0007109296
|-58,66%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Midas of DeFi: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,05%
+8,96%
-48,69%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.
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