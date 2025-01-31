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Цена Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

USD

График цены Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) в реальном времени

$18.78
$18.78$18.78
0.00%(1D)

Цена Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) сегодня

Текущая цена Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) сегодня составляет 18.78 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена DMSFT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Microsoft Tokenized Stock Defichain:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.15 USD
- Изменение цены Microsoft Tokenized Stock Defichain в течение дня составляет +0.02%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) - USD

За сегодня изменение цены Microsoft Tokenized Stock Defichain на USD составило $ +0.00346973.
За последние 30 дней изменение цены Microsoft Tokenized Stock Defichain на USD составило $ -4.4594405820.
За последние 60 дней изменение цены Microsoft Tokenized Stock Defichain на USD составило $ -7.5019414320.
За последние 90 дней изменение цены Microsoft Tokenized Stock Defichain на USD составило $ +8.279481710447297.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00346973+0.02%
30 дней$ -4.4594405820-23.74%
60 дней$ -7.5019414320-39.94%
90 дней$ +8.279481710447297+78.85%

Анализ цен Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Microsoft Tokenized Stock Defichain: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 18.74
$ 18.74$ 18.74

$ 18.78
$ 18.78$ 18.78

$ 355.06
$ 355.06$ 355.06

--

+0.02%

+2.61%

Рыночная информация Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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$ 0.15$ 0.15

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Источник Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

Официальный веб-сайт

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DMSFT на местную валюту

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1 DMSFT к GBP
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1 DMSFT к EUR
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1 DMSFT к USD
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1 DMSFT к MYR
RM83.0076
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1 DMSFT к JPY
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R$110.2386
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