Токеномика MicroBerry (MBERRY) Откройте для себя ключевую информацию о MicroBerry (MBERRY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MicroBerry (MBERRY) mBERRY is secure and backed by $BERRY, inspired by Michael Saylor’s MicroStrategy. MicroBerry offers an opportunity to invest in the future of AI with a treasury-backed token designed to rise with $BERRY's success By holding MicroBerry, you’re not just holding a token—you’re holding a piece of an ecosystem designed for compounding success and leveraging the AI boom and its latent, positive impact on the crypto and blockchain space Официальный сайт: https://microberry.io/ Купить MBERRY сейчас!

Токеномика и анализ цен MicroBerry (MBERRY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MicroBerry (MBERRY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,93K $ 40,93K $ 40,93K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,93K $ 40,93K $ 40,93K Исторический максимум: $ 0,00112116 $ 0,00112116 $ 0,00112116 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MicroBerry (MBERRY)

Токеномика MicroBerry (MBERRY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MicroBerry (MBERRY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MBERRY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MBERRY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBERRY, изучите текущую цену MBERRY!

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