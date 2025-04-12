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Цена Micro AI (MAI)

USD

График цены Micro AI (MAI) в реальном времени

$0.145705
$0.145705$0.145705
+0.50%(1D)

Цена Micro AI (MAI) сегодня

Текущая цена Micro AI (MAI) сегодня составляет 0.145705 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Micro AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 24.07K USD
- Изменение цены Micro AI в течение дня составляет +0.56%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Micro AI (MAI) - USD

За сегодня изменение цены Micro AI на USD составило $ +0.00081228.
За последние 30 дней изменение цены Micro AI на USD составило $ -0.0427211431.
За последние 60 дней изменение цены Micro AI на USD составило $ -0.0657720092.
За последние 90 дней изменение цены Micro AI на USD составило $ -0.3279865911465187.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00081228+0.56%
30 дней$ -0.0427211431-29.32%
60 дней$ -0.0657720092-45.14%
90 дней$ -0.3279865911465187-69.24%

Анализ цен Micro AI (MAI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Micro AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.144892
$ 0.144892$ 0.144892

$ 0.169983
$ 0.169983$ 0.169983

$ 14.69
$ 14.69$ 14.69

-0.43%

+0.56%

-15.65%

Рыночная информация Micro AI (MAI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.07K
$ 24.07K$ 24.07K

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Что такое Micro AI (MAI)

AI hedge fund and market maker based on machine learning

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MAI на местную валюту

1 MAI к VND
3,736.021905
1 MAI к AUD
A$0.23167095
1 MAI к GBP
0.1107358
1 MAI к EUR
0.1282204
1 MAI к USD
$0.145705
1 MAI к MYR
RM0.6440161
1 MAI к TRY
5.5455323
1 MAI к JPY
¥20.91303865
1 MAI к RUB
12.1255701
1 MAI к INR
12.5422864
1 MAI к IDR
Rp2,428.4156953
1 MAI к KRW
206.96666725
1 MAI к PHP
8.3314119
1 MAI к EGP
￡E.7.4746665
1 MAI к BRL
R$0.8538313
1 MAI к CAD
C$0.2010729
1 MAI к BDT
17.70752865
1 MAI к NGN
232.7549952
1 MAI к UAH
6.032187
1 MAI к VES
Bs10.345055
1 MAI к PKR
Rs40.8585961
1 MAI к KZT
75.29888695
1 MAI к THB
฿4.87674635
1 MAI к TWD
NT$4.71647085
1 MAI к AED
د.إ0.53473735
1 MAI к CHF
Fr0.11802105
1 MAI к HKD
HK$1.12921375
1 MAI к MAD
.د.م1.3550565
1 MAI к MXN
$2.96218265