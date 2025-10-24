Что такое MicDrop (MICDROP)

Discover the tokens that communities can't stop talking about. We track thousands of conversations across Telegram and X in real time, scanning the groups, channels, and feeds where traders, influencers, and communities gather. Our system identifies not just which tokens are being mentioned, but also how they're being talked about—whether it's hype, skepticism, or genuine excitement. From this, we calculate the number of people currently aware of each token, giving you a clear picture of its momentum and visibility. Instead of guessing where the attention is, you'll know exactly which projects are gaining traction and which are fading out—helping you stay ahead of the crowd.

Прогноз цены MicDrop (USD)

Сколько будет стоить MicDrop (MICDROP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MicDrop (MICDROP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MicDrop.

MICDROP на местную валюту

Токеномика MicDrop (MICDROP)

Понимание токеномики MicDrop (MICDROP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MICDROP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MicDrop (MICDROP) Сколько стоит MicDrop (MICDROP) на сегодня? Актуальная цена MICDROP в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MICDROP в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MICDROP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MicDrop? Рыночная капитализация MICDROP составляет $ 4,80K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MICDROP? Циркулирующее предложение MICDROP составляет 999,93M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MICDROP? MICDROP достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена MICDROP за все время (ATL)? MICDROP достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MICDROP? Объем торгов за последние 24 часа для MICDROP составляет -- USD . Вырастет ли MICDROP в цене в этом году? MICDROP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MICDROP для более подробного анализа.

