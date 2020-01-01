Токеномика MEW WOOF DAO (MWD)

Токеномика MEW WOOF DAO (MWD)

Откройте для себя ключевую информацию о MEW WOOF DAO (MWD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MEW WOOF DAO (MWD)

MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community.

Официальный сайт:
https://mewwoofdao.meme

Токеномика и анализ цен MEW WOOF DAO (MWD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MEW WOOF DAO (MWD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 111,60K
$ 111,60K$ 111,60K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 111,60K
$ 111,60K$ 111,60K
Исторический максимум:
$ 0,00509139
$ 0,00509139$ 0,00509139
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0001116
$ 0,0001116$ 0,0001116

Токеномика MEW WOOF DAO (MWD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MEW WOOF DAO (MWD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MWD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MWD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MWD, изучите текущую цену MWD!

Прогноз цены MWD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.