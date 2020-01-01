Токеномика MEW WOOF DAO (MWD) Откройте для себя ключевую информацию о MEW WOOF DAO (MWD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MEW WOOF DAO (MWD) MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community. Официальный сайт: https://mewwoofdao.meme Купить MWD сейчас!

Токеномика и анализ цен MEW WOOF DAO (MWD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MEW WOOF DAO (MWD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 111,60K $ 111,60K $ 111,60K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 111,60K $ 111,60K $ 111,60K Исторический максимум: $ 0,00509139 $ 0,00509139 $ 0,00509139 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001116 $ 0,0001116 $ 0,0001116 Узнайте больше о цене MEW WOOF DAO (MWD)

Токеномика MEW WOOF DAO (MWD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MEW WOOF DAO (MWD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MWD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MWD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MWD, изучите текущую цену MWD!

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