Цена Metronome (MET)
Текущая цена Metronome (MET) сегодня составляет 0.470667 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.77M USD. Цена MET к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Metronome:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.01K USD
- Изменение цены Metronome в течение дня составляет -3.96%
- Оборотное предложение составляет 8.01M USD
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За сегодня изменение цены Metronome на USD составило $ -0.0194371144086038.
За последние 30 дней изменение цены Metronome на USD составило $ -0.1022351793.
За последние 60 дней изменение цены Metronome на USD составило $ -0.0285972562.
За последние 90 дней изменение цены Metronome на USD составило $ +0.10139160985506007.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0194371144086038
|-3.96%
|30 дней
|$ -0.1022351793
|-21.72%
|60 дней
|$ -0.0285972562
|-6.07%
|90 дней
|$ +0.10139160985506007
|+27.46%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Metronome: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.06%
-3.96%
-13.05%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Metronome, found online at Metronome.io, under the symbol MTN. The cryptocurrency promises to deliver “institutional-class endurance” with cross-blockchain compatibility.The currency is being developed by Bloq, which announced Metronome in October 2017. Metronome is launched in early December 2017, with the first cross-chain transfers (between Ethereum and Ethereum Classic) scheduled for Q1 2018. Metronome released in December 2017. By Q1 2018, Metronome aims to become the world’s first cross-chain compatible cryptocurrency by adding Ethereum Classic support (the currency is initially built on Ethereum). Metronome’s cross-chain compatibility system involves creating exit receipts when leaving the chain and entering a new chain.
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