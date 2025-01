Что такое MetaVirus (MVT)

MetaVirus is an innovative Web3 game that blends blockchain technology with immersive gameplay, offering a decentralized, freely traded mobile pet game. With over 17 years of experience in game development and 6 years in the blockchain field, our team brings a wealth of expertise to the table. MetaVirus features an auto-battle pet RPG style with cute Q-version characters, faction battles, union wars, and an infinite growth system. By integrating Free to Play (F2P) and Play to Earn (P2E) models, MetaVirus allows players to earn real value through engaging in-game activities and asset trading.

Источник MetaVirus (MVT) Официальный веб-сайт