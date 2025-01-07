Цена Metaverse VR (MEVR)
Текущая цена Metaverse VR (MEVR) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7.23K USD. Цена MEVR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Metaverse VR:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 945.84 USD
- Изменение цены Metaverse VR в течение дня составляет -26.19%
- Оборотное предложение составляет 33.78M USD
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За сегодня изменение цены Metaverse VR на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Metaverse VR на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Metaverse VR на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Metaverse VR на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-26.19%
|30 дней
|$ 0
|-52.59%
|60 дней
|$ 0
|+18.33%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Metaverse VR: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-26.19%
-40.90%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
"Metaverse VR (MEVR) token is main token of project which will help you to get early access to projects such as presales to buy NFT’s and get early access to developed projects in the ecosystem. We are a NFT project with Meta-Humans wearing a VR headset which is we think is the future of our world. Our goal is to make NFT’s in popular NFT platforms which is OpenSea, Immutable X, Rarible. With this funds we aim to utilize our NFT’s with NFT games and staking to make them generate income while you have them."
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