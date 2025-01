Что такое Metan Evolutions (METAN)

Metan Evolution is a game application platform on THE Blockchain (network). The game has NFT items with different and unique characteristics, features and rarity. Rewards in-game are organized according to GameFi architecture, allowing players to collect more NFT items and increase their values over time.

Источник Metan Evolutions (METAN) Официальный веб-сайт