Цена Metaland Shares (MLS)
Текущая цена Metaland Shares (MLS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MLS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Metaland Shares:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.85K USD
- Изменение цены Metaland Shares в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Metaland Shares на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Metaland Shares на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Metaland Shares на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Metaland Shares на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-72.81%
|60 дней
|$ 0
|-75.75%
|90 дней
|$ 0
|--
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0.00%
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