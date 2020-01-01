Токеномика MetaGods (MGOD) Откройте для себя ключевую информацию о MetaGods (MGOD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен MetaGods (MGOD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetaGods (MGOD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,66K $ 6,66K $ 6,66K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 14,13M $ 14,13M $ 14,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 235,80K $ 235,80K $ 235,80K Исторический максимум: $ 1,64 $ 1,64 $ 1,64 Исторический минимум: $ 0,00046979 $ 0,00046979 $ 0,00046979 Текущая цена: $ 0,0004716 $ 0,0004716 $ 0,0004716 Узнайте больше о цене MetaGods (MGOD)

Токеномика MetaGods (MGOD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MetaGods (MGOD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MGOD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MGOD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MGOD, изучите текущую цену MGOD!

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