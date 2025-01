Что такое Metaderby Hoof (HOOF)

HOOF serves as the fundamental gas in MetaDerby and has unlimited supply and various uses. HOOF can be used as entry fees to attend horse races and to stables by male horses. HOOF can also be used as breeding fees and to make purchases for mystery boxes and constructions for farm lands and race courses.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Metaderby Hoof (HOOF) Официальный веб-сайт