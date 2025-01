Что такое Metaderby (DBY)

"MetaDerby is the first free-to-play-and-earn horse racing metaverse on Avalanche where anyone can earn tokens through skilled gameplay and contribute to building the MetaDerby universe. Race, breed, trade NFT horses and bet on horse races to earn rewards."

Источник Metaderby (DBY) Официальный веб-сайт