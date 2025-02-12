Цена Metacraft (MCT)
Текущая цена Metacraft (MCT) сегодня составляет 0.541589 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MCT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Metacraft:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.26K USD
- Изменение цены Metacraft в течение дня составляет +5.05%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Metacraft на USD составило $ +0.02603186.
За последние 30 дней изменение цены Metacraft на USD составило $ -0.1431099647.
За последние 60 дней изменение цены Metacraft на USD составило $ -0.2630608257.
За последние 90 дней изменение цены Metacraft на USD составило $ -0.6922527719634243.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.02603186
|+5.05%
|30 дней
|$ -0.1431099647
|-26.42%
|60 дней
|$ -0.2630608257
|-48.57%
|90 дней
|$ -0.6922527719634243
|-56.10%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Metacraft: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.47%
+5.05%
-1.03%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
MetaCraft is a running group chain play imitating Rarity. In the future, MetaCraft will fork to create a meta universe game. For example: mapping on public chains such as BSC and ETH, allowing players to play on any chain; introducing social attributes to give each player a unique NFT identity. The game’s story, background, settings, newly added quest characters, and multiple open endings will all be jointly formulated by community members. When MetaCraft develops to a certain scale, we will visualize the game by adding a variety of animations and scenes, and MetaCraft will become an amazing production. In the fantasy world of swords and magic, many races peaceful lives in the mainland, until that day, a city appears in the sky, people call it to - Skycity. With the emergence of Sky City, there have been many caves on the mainland, and there is a treasure of the excitement of the adventurers and the murder of the people. The legendary, Sky City has the largest treasure and the strongest monster-dragon. Where did Sky City come from? What is the biggest treasure? Does the dragon really exist? Brave adventurers, build a unique NFT role to explore their own unique NFT characters.
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A$0.85571062
|1 MCT к GBP
￡0.4332712
|1 MCT к EUR
€0.51992544
|1 MCT к USD
$0.541589
|1 MCT к MYR
RM2.42090283
|1 MCT к TRY
₺19.52428345
|1 MCT к JPY
¥83.15015917
|1 MCT к RUB
₽52.27958617
|1 MCT к INR
₹47.03700465
|1 MCT к IDR
Rp8,878.50677616
|1 MCT к PHP
₱31.49881624
|1 MCT к EGP
￡E.27.32316505
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R$3.11955264
|1 MCT к CAD
C$0.76905638
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৳65.55934845
|1 MCT к NGN
₦813.1958835
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₴22.57884541
|1 MCT к VES
Bs32.49534
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Rs151.10874689
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