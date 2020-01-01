Токеномика Metabrawl ($BRAWL)

Токеномика Metabrawl ($BRAWL)

Откройте для себя ключевую информацию о Metabrawl ($BRAWL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Metabrawl ($BRAWL)

Metabrawl is an innovative play-to-earn (P2E) game that combines exciting gameplay with a strong community-driven ecosystem. The project revolves around the $BRAWL token, empowering players to earn rewards while engaging in strategic battles. Players can join a vibrant community, participate in thrilling competitions, and unlock unique in-game rewards. With a focus on long-term growth, sustainability, and player-driven experiences, Metabrawl aims to create a dynamic gaming environment where fun and rewards go hand in hand. The project is designed to bring together gamers and crypto enthusiasts in an immersive, action-packed world.

Официальный сайт:
https://metabrawl.io/
Whitepaper:
https://metabrawl-whitepaper.gitbook.io/metabrawl-whitepaper

Токеномика и анализ цен Metabrawl ($BRAWL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metabrawl ($BRAWL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 145,98K
$ 145,98K$ 145,98K
Исторический максимум:
$ 0,00718984
$ 0,00718984$ 0,00718984
Исторический минимум:
$ 0,00115426
$ 0,00115426$ 0,00115426
Текущая цена:
$ 0,00145975
$ 0,00145975$ 0,00145975

Токеномика Metabrawl ($BRAWL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Metabrawl ($BRAWL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $BRAWL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $BRAWL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BRAWL, изучите текущую цену $BRAWL!

Прогноз цены $BRAWL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.