Токеномика Metabrawl ($BRAWL) Откройте для себя ключевую информацию о Metabrawl ($BRAWL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metabrawl ($BRAWL) Metabrawl is an innovative play-to-earn (P2E) game that combines exciting gameplay with a strong community-driven ecosystem. The project revolves around the $BRAWL token, empowering players to earn rewards while engaging in strategic battles. Players can join a vibrant community, participate in thrilling competitions, and unlock unique in-game rewards. With a focus on long-term growth, sustainability, and player-driven experiences, Metabrawl aims to create a dynamic gaming environment where fun and rewards go hand in hand. The project is designed to bring together gamers and crypto enthusiasts in an immersive, action-packed world. Официальный сайт: https://metabrawl.io/ Whitepaper: https://metabrawl-whitepaper.gitbook.io/metabrawl-whitepaper Купить $BRAWL сейчас!

Токеномика и анализ цен Metabrawl ($BRAWL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metabrawl ($BRAWL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,98K $ 145,98K $ 145,98K Исторический максимум: $ 0,00718984 $ 0,00718984 $ 0,00718984 Исторический минимум: $ 0,00115426 $ 0,00115426 $ 0,00115426 Текущая цена: $ 0,00145975 $ 0,00145975 $ 0,00145975 Узнайте больше о цене Metabrawl ($BRAWL)

Токеномика Metabrawl ($BRAWL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metabrawl ($BRAWL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $BRAWL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $BRAWL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $BRAWL, изучите текущую цену $BRAWL!

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