Что такое Meta Oasis (AIM)

MetaOasis is a web3 creator ecosystem metaverse based on generative AI. With creator tool Inception, we will build a bottom-up world of Inception where creators can engage in community creation based on psychometric methods such as MBTI and eventually form an NFT content network.

Источник Meta Oasis (AIM) Whitepaper Официальный веб-сайт