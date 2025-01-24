Цена Meta Games Coin (MGC)
Текущая цена Meta Games Coin (MGC) сегодня составляет 0.712787 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MGC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Meta Games Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 180.54K USD
- Изменение цены Meta Games Coin в течение дня составляет +2.21%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Meta Games Coin на USD составило $ +0.01540351.
За последние 30 дней изменение цены Meta Games Coin на USD составило $ +0.3180773497.
За последние 60 дней изменение цены Meta Games Coin на USD составило $ +0.4505627842.
За последние 90 дней изменение цены Meta Games Coin на USD составило $ +0.47676065671824494.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.01540351
|+2.21%
|30 дней
|$ +0.3180773497
|+44.62%
|60 дней
|$ +0.4505627842
|+63.21%
|90 дней
|$ +0.47676065671824494
|+201.99%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Meta Games Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.29%
+2.21%
+11.18%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
MetaGamescoin (MGC) is a rewarding token that operates on the Binance Smart Chain (BSC) as a BEP20 token. This token is designed for a ranking platform, offering users the opportunity to play games and earn MGC tokens.RANKING platform it's like a social media platform and all gamers have a profile in this platform and gamers can earn from register their games results, play anywhere and earn MGC here.... You can explore and engage with the MetaGamescoin ecosystem to earn rewards and participate in the platform's activities. If you're interested in acquiring MGC tokens, you can easily find the information in our website.
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|1 MGC к AUD
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|1 MGC к GBP
￡0.5702296
|1 MGC к EUR
€0.67714765
|1 MGC к USD
$0.712787
|1 MGC к MYR
RM3.12913493
|1 MGC к TRY
₺25.4464959
|1 MGC к JPY
¥110.79561128
|1 MGC к RUB
₽71.18603769
|1 MGC к INR
₹61.45649514
|1 MGC к IDR
Rp11,496.56290661
|1 MGC к PHP
₱41.59824932
|1 MGC к EGP
￡E.35.83893036
|1 MGC к BRL
R$4.21969904
|1 MGC к CAD
C$1.01928541
|1 MGC к BDT
৳86.8174566
|1 MGC к NGN
₦1,108.5263424
|1 MGC к UAH
₴29.89428678
|1 MGC к VES
Bs39.916072
|1 MGC к PKR
Rs198.43277293
|1 MGC к KZT
₸370.66349574
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฿24.04230551
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