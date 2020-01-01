Токеномика Meta Apes PEEL (PEEL) Откройте для себя ключевую информацию о Meta Apes PEEL (PEEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Meta Apes PEEL (PEEL) Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. Официальный сайт: https://metaapesgame.com/ Купить PEEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Meta Apes PEEL (PEEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Meta Apes PEEL (PEEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 211,66K $ 211,66K $ 211,66K Общее предложение: $ 203,65M $ 203,65M $ 203,65M Оборотное предложение: $ 176,25M $ 176,25M $ 176,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 244,56K $ 244,56K $ 244,56K Исторический максимум: $ 0,236463 $ 0,236463 $ 0,236463 Исторический минимум: $ 0,00118731 $ 0,00118731 $ 0,00118731 Текущая цена: $ 0,00120091 $ 0,00120091 $ 0,00120091 Узнайте больше о цене Meta Apes PEEL (PEEL)

Токеномика Meta Apes PEEL (PEEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Meta Apes PEEL (PEEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEEL, изучите текущую цену PEEL!

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