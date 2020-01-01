Токеномика Merry Christmusk (XMUSK) Откройте для себя ключевую информацию о Merry Christmusk (XMUSK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Merry Christmusk (XMUSK) Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires. Официальный сайт: https://xmusk.wtf Купить XMUSK сейчас!

Токеномика и анализ цен Merry Christmusk (XMUSK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Merry Christmusk (XMUSK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,77K $ 17,77K $ 17,77K Общее предложение: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M Оборотное предложение: $ 999,08M $ 999,08M $ 999,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,77K $ 17,77K $ 17,77K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Merry Christmusk (XMUSK)

Токеномика Merry Christmusk (XMUSK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Merry Christmusk (XMUSK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XMUSK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XMUSK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XMUSK, изучите текущую цену XMUSK!

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