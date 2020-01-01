Токеномика Memefi Toybox 404 (TOYBOX) Откройте для себя ключевую информацию о Memefi Toybox 404 (TOYBOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Memefi Toybox 404 (TOYBOX) MemeFi Club is a meme-styled gaming app, introducing tokenized divisible character ownership. $TOYBOX is the initial step in realizing the team's ambition to create deep liquidity GameFi assets, as well as the first ERC-404 to be integrated into gaming. Официальный сайт: https://www.memefi.club Whitepaper: https://whitepaper.memefi.club Купить TOYBOX сейчас!

Токеномика и анализ цен Memefi Toybox 404 (TOYBOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Memefi Toybox 404 (TOYBOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 8,89K $ 8,89K $ 8,89K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 84,00K $ 84,00K $ 84,00K Исторический максимум: $ 181,18 $ 181,18 $ 181,18 Исторический минимум: $ 6,1 $ 6,1 $ 6,1 Текущая цена: $ 9,45 $ 9,45 $ 9,45 Узнайте больше о цене Memefi Toybox 404 (TOYBOX)

Токеномика Memefi Toybox 404 (TOYBOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Memefi Toybox 404 (TOYBOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOYBOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOYBOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOYBOX, изучите текущую цену TOYBOX!

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