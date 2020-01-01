Токеномика Memebets (MBET) Откройте для себя ключевую информацию о Memebets (MBET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Memebets (MBET) $MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework. Официальный сайт: https://www.memebets.io/ Купить MBET сейчас!

Токеномика и анализ цен Memebets (MBET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Memebets (MBET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,75K $ 10,75K $ 10,75K Общее предложение: $ 991,40M $ 991,40M $ 991,40M Оборотное предложение: $ 991,40M $ 991,40M $ 991,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,75K $ 10,75K $ 10,75K Исторический максимум: $ 0,001123 $ 0,001123 $ 0,001123 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Memebets (MBET)

Токеномика Memebets (MBET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Memebets (MBET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MBET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MBET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBET, изучите текущую цену MBET!

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