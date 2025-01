Что такое MEME GOATSTX (GOATSTX)

MemeGoat is a decentralized finance layer on Bitcoin L2 Stacks. We enable users with on-the-go utilities such as mint tokens, Create token Locks (either vested and unvested), Raise liquidity through self-listed presales, self-service staking pool deployer, Play a variety of games, Earn through SocialFi community task, Swap on the MemeGoat Dex, with built-in AntiRug proof mechanisms. Pioneering a secure layer for communities to grow and provide instant utilities on the leading Bitcoin layer-2 (stacks)

