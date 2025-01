Что такое Meme Cult (MCULT)

Meme Cult is a memecoin on Solana blockchain. The 'meme' or 'memes' celebrated in this project are a acknowledgement of the memecoin market and the many viral memes that have captured the attention of the world. The $MCULT token has 100% burned liquidity and 0 trading or transfer tax, with minting and freeze functions disabled. No more than 1000000000 $MCULT tokens can enter the market.

Источник Meme Cult (MCULT) Официальный веб-сайт