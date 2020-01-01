Токеномика Melania Wif Hat (MWH) Откройте для себя ключевую информацию о Melania Wif Hat (MWH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Melania Wif Hat (MWH) Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Официальный сайт: https://melaniawifcoin.org/ Купить MWH сейчас!

Токеномика и анализ цен Melania Wif Hat (MWH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Melania Wif Hat (MWH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,85K $ 9,85K $ 9,85K Общее предложение: $ 940,43M $ 940,43M $ 940,43M Оборотное предложение: $ 940,43M $ 940,43M $ 940,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,85K $ 9,85K $ 9,85K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Melania Wif Hat (MWH)

Токеномика Melania Wif Hat (MWH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Melania Wif Hat (MWH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MWH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MWH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MWH, изучите текущую цену MWH!

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