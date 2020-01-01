Токеномика MEGAonEth (MEGA)

Токеномика MEGAonEth (MEGA)

Откройте для себя ключевую информацию о MEGAonEth (MEGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MEGAonEth (MEGA)

🚀 $MEGA | Make Europe Great Again 🇪🇺

Standing up for free speech, fighting censorship, and supporting those who need it most. 📣

In a time when voices are being silenced 🚫, $MEGA rises to defend justice and empower individuals 💪 to speak freely. This is about more than just crypto—it’s a movement to Make England Great Again 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.

Join us in driving real change. Be part of the revolution with $MEGA.

Официальный сайт:
https://www.megaoneth.io/

Токеномика и анализ цен MEGAonEth (MEGA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MEGAonEth (MEGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,39K
$ 6,39K$ 6,39K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,39K
$ 6,39K$ 6,39K
Исторический максимум:
$ 0,03706916
$ 0,03706916$ 0,03706916
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика MEGAonEth (MEGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MEGAonEth (MEGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEGA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEGA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEGA, изучите текущую цену MEGA!

Прогноз цены MEGA

Хотите узнать, куда может двигаться MEGA? Наша страница прогноза цены MEGA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.