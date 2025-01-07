Цена Meeb Master (MEEB)
Текущая цена Meeb Master (MEEB) сегодня составляет 0.00531528 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 7.47K USD. Цена MEEB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Meeb Master:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 13.49 USD
- Изменение цены Meeb Master в течение дня составляет -0.61%
- Оборотное предложение составляет 1.40M USD
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За сегодня изменение цены Meeb Master на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Meeb Master на USD составило $ -0.0003553615.
За последние 60 дней изменение цены Meeb Master на USD составило $ +0.0002128466.
За последние 90 дней изменение цены Meeb Master на USD составило $ +0.000540156758115564.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.61%
|30 дней
|$ -0.0003553615
|-6.68%
|60 дней
|$ +0.0002128466
|+4.00%
|90 дней
|$ +0.000540156758115564
|+11.31%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Meeb Master: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.21%
-0.61%
+1.59%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Meeb Master is a Polygon-based real-time PvP game in which players can earn tokens through turn-based battles. Meeb Master also allows players to collect, breed and trade for NFT Meebs. Join the Meeb world and build a powerful team to battle against other players! Meebs are alien creatures brought to the Earth when a meteorite carrying Meeb eggs hit the planet. Soon, they thrived as if in their native planet. Meebs possess super power, making them useful but dangerous. As Meeb trainers, players can collect, tame and train wild Meebs, which are alien creatures, to make them more powerful. Each Meeb has a set of in-game and out-game statistics to indicate their abilities and distinguish their attribute, role and skill. The more powerful abilities a Meeb possesses, the higher chance to win a battle. Throughout the development of Meeb Master, the developer team aims to create an idle, easy-to-play NFT gaming experience to reach their objective of making an NFT game everyone can play.
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￡0.0041990712
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€0.0051026688
|1 MEEB к USD
$0.00531528
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RM0.0238124544
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₺0.1878419952
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¥0.838219656
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₽0.5686818072
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₹0.4557321072
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Rp85.7303105784
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₱0.3088709208
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R$0.0323700552
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C$0.0076008504
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৳0.6483578544
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₦8.2152436152
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Bs0.27639456
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Rs1.4867901216
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₸2.8212443184
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฿0.183111396
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NT$0.1739159616
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Fr0.004783752
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