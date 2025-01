Что такое Medping (MPG)

Medping is the first-ever decentralized healthcare ecosystem leveraging blockchain technology to solve real-life problems facing the healthcare systems in developing countries and the entire world. Medping is to Medicine what Airbnb is to real estate. We own no healthcare facility yet, we can let you access Medical Care WITH JUST ONE PING. Medping is a healthcare ecosystem built for standard medical practices with telemedicine, decentralized health records, decentralized finance, medical NFTs, decentralized medical insurance, a health-only decentralized marketplace, and smart healthcare.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Medping (MPG) Официальный веб-сайт